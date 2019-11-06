Симферополь, , 12:14 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма назначили на должности вице-премьеров правительства республики. Решение принято 6 ноября на очередной сессии крымского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM

«Поступили предложения главы республики о согласовании назначения на должность следующих заместителей председателя совета министров РК: Жуковой Юлии Михайловны, Кабанова Евгения Константиновича, Михайличенко Игоря Николаевича и Мурадова Георгия Львовича. Мурадов Георгий Львович представлен на должность заместителя председателя Совета министров — постоянного представителя РК при президенте РФ. Кивико Ирина Валерьевна — на должность заместителя председателя Совета министров — министра финансов РК», — заявил спикер парламента Владимир Константинов.

Ещё одним заместителем председателя правительства Крыма стал Павел Королёв, который ранее из-за технической ошибки, по словам Константинова, не попал в первоначальных список для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что зампредседателя Совета министров РК Дмитрий Полонский покидает свой пост и возглавит инвестиционную компанию. Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк также уходят с должностей зампредседателей крымского правительства.

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