Симферополь, 6 ноября 2019, 12:14 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма назначили на должности вице-премьеров правительства республики. Решение принято 6 ноября на очередной сессии крымского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM
Ещё одним заместителем председателя правительства Крыма стал Павел Королёв, который ранее из-за технической ошибки, по словам Константинова, не попал в первоначальных список для голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что зампредседателя Совета министров РК Дмитрий Полонский покидает свой пост и возглавит инвестиционную компанию. Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк также уходят с должностей зампредседателей крымского правительства.
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