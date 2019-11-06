Чебоксары, , 12:08 — REGNUM Идея перехода на четырёхдневную рабочую неделю заманчива, если бы не ряд вопросов, о которых пока не говорят, что «пустить пыль в глаза» народу ради «его блага». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя исследование о том, что жители страны готовы больше работать ради «четырехдневки».

"Работать четыре дня вместо пяти в неделю ради дополнительного выходного — «заманчивая» идея. Но есть и вопросы. Например, на сколько часов увеличится трудовой день, как это будет регламентироваться? И как это отразится на пенсии, ведь ПФР сегодня включает в стаж трудодни, а не трудочасы.

Очень много «тёмных» пятен, нет прозрачности и чёткого понимания. Любят чиновники «пустить пыль в глаза» народу ради «его блага». Но как показывает практика, в итоге это чаще всего оборачивается не в лучшую сторону, и, как всегда, не будет ответственного за принятое решение. Получится, что «хотели как лучше, а получается как всегда». К нашему сожалению, довольно часто под эгидой подобных благих намерений совершаются «нехорошие» дела», — считает Владислав Солдатов.

Ранее СМИ сообщили, что около 40% жителей России готовы работать более интенсивно, чтобы сократить рабочую неделю до четырёх дней, ещё 30% согласны увеличить время работы в остальные дни, 18% — отказаться от обеденного перерыва, 29% работников против каких-либо изменений, 4% готовы отказаться от части зарплаты.

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Ранее депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ) заявлял, что предложение о переходе на четырёхдневную рабочую идею имеет только один плюс. При таком подходе «чиновники будут больше отдыхать, меньше времени у них останется для проверок».

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Напомним, глава правительства России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. Выступая в Женеве, он заявил о том, что за такой рабочей неделей — будущее. Тогда сообщалось со ссылкой на данные ВЦИОМ, что около половины российских граждан (48%) не одобряют такую идею.