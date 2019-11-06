Киев, , 11:59 — REGNUM В правительстве Украины окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения — она состоится в ноябре-декабре в следующем году.

Соответствующую информацию 6 ноября обнародовал офис украинского омбудсмена, передает корреспондент ИА REGNUM.

Правозащитное ведомство информирует, что сейчас чиновники обсуждают вопрос соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения и задается вопросом — «что про нас должно знать государство?».

Основные вопросы, вокруг которых развернулась дискуссия, подчеркивает омбудсмен — обоснованность объема сведений о лицах, которые будут собираться во время проведения пробной переписи населения; совершенствование форм переписной документации; соблюдение баланса между правом человека на приватность и вмешательством государства в частную жизнь человека в четко определенных законом пределах.

Впрочем, никакой конкретики при этом не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после своего назначения на пост нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о чрезвычайной важности проведения всеукраинской переписи населения. Предварительно перепись была запланирована на декабрь 2020 года, но правительство изучало возможность провести ее быстрее, уже в этом году. 5 ноября Гончарук сообщил, что во время грядущей переписи населения Украины будут активно использоваться интернет-технологии.