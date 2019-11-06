Бамако, , 12:08 — REGNUM Президент Мали призвал жителей страны объединить усилия с армией страны и помогать поддерживать ее моральный дух после нападений джихадистов, в результате которых за последнюю неделю погибли около 50 солдат. Об этом передает ВВС Africa.

Комментируя ситуацию впервые после того, как военный лагерь армии Мали был захвачен джихадистами в пятницу, 1 ноября, президент страны Ибрагим Бубакар Кейта сказал, что на карту поставлена стабильность и само существование страны. Он также призвал к международной солидарности в борьбе с джихадистами.

Журналисты отмечают, что заявление было сделано в то время, когда джихадисты, похоже, снова выигрывают войну с вооруженными силами Мали. Напомним, что семь лет назад исламистские боевики захватили большую часть северной части Мали, что побудило Францию вмешаться в конфликт.

Тысячи французских военнослужащих все еще находятся в этом регионе, но, наряду с солдатами из нескольких западноафриканских армий, они не смогли остановить нападения представителей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с организацией боевиков из «Большой Сахары» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).