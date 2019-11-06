Пекин, , 12:03 — REGNUM Китай требует от США незамедлительно снять экономическую блокаду Кубы, так как она является неправомерной. Об этом 6 ноября заявил на регулярном брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Совет Безопасности ООН уже 27 лет подряд утверждает резолюции, согласно которым Соединенные Штаты должны снять экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы», — сказал представитель МИД КНР.

Также он подчеркнул, что то, что данные решения не получили практической реализации, является «крайне досадным», а эмбарго США по отношению к Кубе не только продолжает действовать, но и усилилось в последнее время.

«Китайская сторона требует, чтобы Вашингтон в кратчайшие сроки свернул политику блокады по отношению к Кубе», — заявил Гэн Шуан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Госдума России приняла обращение в Генассамблею ООН о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба со стороны США.