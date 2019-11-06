Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Оккупированные территории остаются ежедневным вызовом для Грузии, отсутствием контроля над 20-ю процентами территории страны. Об этом 6 ноября заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на 13-й Конференции по обороне и безопасности (GDSC) в Батуми, передает Первый канал Грузинского телевидения.

По словам Зурабишвили, оккупация означает постоянную напряженность в отношениях с Россией и может стать более опасной проблемой.

«Эта оккупация означает постоянную напряженность в отношениях с Россией, бесконечные инциденты, которые могут перерасти в более опасную ситуацию. Грузия постоянно пытается их избежать, потому что в одностороннем порядке отказывается применять силу, но продолжающиеся гуманитарные трудности жителей по обе стороны линии оккупации могут в любой момент поставить под угрозу мир и мирное развитие»

Президент призвала международное сообщество повлиять на Россию, чтобы добиться безопасности в регионе.

«Мы должны убедить Россию в соблюдении соглашения о прекращении огня от 2008 года и найти вместе с международным сообществом возможности для мирного урегулирования конфликта в Женевском или других двусторонних и многосторонних форматах. Это единственный способ добиться длительной безопасности в регионе»

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