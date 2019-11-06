Москва, , 12:14 — REGNUM Представители руководства индийской армии приняли приглашение участвовать в параде в честь 75-летия Победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Об этом 6 ноября сказал глава минобороны Индии Раджнатх Сингх во время заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, проходившей в Москве.

«Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде», — сказал Сингх министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Напомним, ранее начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что парад в честь Дня Победы 9 мая планируется привлечь парадные расчеты из 20 государств.