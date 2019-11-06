Симферополь, 6 ноября 2019, 11:52 — REGNUM Глава Крыма назначил председателем государственного комитета по межнациональным отношениям республики Альберта Кангиева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что зампредседателя Совета министров РК Дмитрий Полонский покидает свой пост и возглавит инвестиционную компанию. Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк также уходят с должностей зампредседателей крымского правительства.
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