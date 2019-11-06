Симферополь, , 11:52 — REGNUM Глава Крыма назначил председателем государственного комитета по межнациональным отношениям республики Альберта Кангиева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства РК.

«Принять Кангиева Альберта Османовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что зампредседателя Совета министров РК Дмитрий Полонский покидает свой пост и возглавит инвестиционную компанию. Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк также уходят с должностей зампредседателей крымского правительства.

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