Киев, , 11:49 — REGNUM Нынешний президент Украины Владимир Зеленский пытается сделать дееспособной систему власти Порошенко — но только без самого Порошенко, заявил 6 ноября украинский политический эксперт и журналист Юрий Бутусов, комментируя текущую политическую ситуацию в стране.

Эксперт отмечает, что Зеленский наполняет упавшую ему в руки державу своими личными «любыми друзями» (близкими друзьями), сотрудниками своей корпорации «95-й квартал», знакомыми олигархами, знакомыми контрабандистами, сотрудниками Кучмы, сотрудниками Януковича, сотрудниками Порошенко, сотрудниками «Народного фронта», и просто случайными домработницами и фотографами, а потом пытается их всех вдохновить своим видением будущего и высокими моральными принципами.

«То есть, Зеленский пытается выстроить устойчивость своей власти взяв по кусочку людей из разных систем и с улицы, назвав их «новыми лицами». Сам приказывает сажать преступников, сам контролирует ремонты мостов, все сам — но только то, что популярно. Обижается, когда кто-то сомневается в его личной честности и намерениях. Властью не дорожит, дорожит популярностью и репутацией, власть строится на двух людях — на самом президенте и на главе его офиса, а не на самостоятельных институтах. Вертикаль управления не строит», — подчеркивает политолог.

Главный вызов для Украины — низкая дееспособность государства, подчеркивает Бутусов.

«Власть перезагружается, но не является для общества мобилизационным проектом — меняется верхушка управления, а институции остаются слабыми и неэффективными. Потому и не может страна жить без активного волонтерства, государство без этой энергии просто не может справиться с чем-либо», — резюмировал он.

Отметим, что украинские СМИ также широко цитируют заявление журналиста Дмитрия Гордона о том, что Зеленский сейчас сильно недосыпает, а также у него нет времени для того, чтобы нормально поесть. Согласно заявлению Гордона в интервью «Комсомольской правде», ранее в офисе президента у него состоялась встреча с Зеленским, во время которой президент «набросился на печенье и хаотично запивал его водой», потому что был очень голодным.

ИА REGNUM напоминает, что во время пресс-марафона 10 октября президент УкраиныВладимир Зеленскийзаявил, что его главная миссия на посту главы государства — прекращение войны в Донбассе — а остальное вторично.