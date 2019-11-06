Москва, , 11:47 — REGNUM Протокол, определяющий перспективы отношений Москвы и Нью-Дели в оборонной сфере, подписан 6 ноября на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС) в Москве.

Отмечено, что документ определяет «перспективные направления взаимодействия» и конкретизирует «пути реализации намеченных проектов». Российская и индийская стороны также обсудили вопросы наращивания двустороннего взаимодействия в свете договоренностей, которые были достигнуты на саммите во Владивостоке в начале сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Росси Сергей Шойгу заявил, что планы России и Индии по сотрудничеству в военно-технической сфере реализуются успешно, однако требуют контроля и корректировки. Об этом он сказал на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.

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