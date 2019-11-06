Москва, , 11:44 — REGNUM Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин исключил возможность взаимодействия России с США по вопросу о сирийской нефти, так как природные ресурсы являются достоянием народа Сирии. Об этом дипломат рассказал журналистам 6 ноября.

«Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть», — заявил Вершинин.

Стоит отметить, ранее в Associated Press сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил нахождение не менее 800 американских военнослужащих в Сирии на территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки для охраны нефтяных месторождений. Данный район в настоящее время контролируется сирийскими курдами.