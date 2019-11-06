Анкара, , 12:09 — REGNUM Турецкое новостное агенство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой, ссылаясь на командиров Сирийской национальной армии, заявило, что с момента начала проведения операции «Источник мира» 9 октября 2019 года группировка в столкновениях с Рабочей партией Курдистана и Отрядами народной обороны потеряла 144 бойца, ещё 557 человек получили ранения.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, бойцы Сирийской национальной армии продолжают проведение работ по прочесыванию и зачистке района проведения операции для водворения в нем безопасности. С приостановлением операции Сирийская национальная армия взяла на себя функции по обезвреживанию и уничтожению СВУ, а также отражению атак противника на границах района проведения операции.

Напомним, что МИД Турции охарактеризовал деятельность Сирийской национальной армии как «важнейший вклад в операцию». Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в одном из своих выступлений подчеркивал: «Ее бойцы вместе с нашими солдатами отдают свои жизни, защищая свои земли и свои дома. Они — муджахиды (в исламе — ведущие священную войну), устрашившие саму смерть».