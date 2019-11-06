Москва, , 11:41 — REGNUM С просьбой о переносе заседания по делу экс-главы РИА Новости-Украина журналиста Кирилла Вышинского из-за невозможности присутствия на нем ответчика обратится к суду Киева защита журналиста. Об этом 6 ноября сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин.

«Защита будет просить суд перенести заседание, так как Вышинский не сможет присутствовать (на нем)», — приводит ТАСС слова Мокина.

Также он отметил, что суд должен назначить дату нового заседания, исходя из плотности своего графика и что в суде не может рассматриваться дело в отсутствии обвиняемого.

При этом юрист не исключил возможности заочного рассмотрения дела Вышинского, однако подчеркнул, что в настоящее время нет никаких для этого предпосылок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Кирилл Вышинский рассказал, что он выписан из больницы, где он находился на углублённом медицинском обследовании, однако не сможет по состоянию здоровья поехать на суд в Киеве.