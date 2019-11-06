Приштина, , 12:10 — REGNUM В честь десятилетия установления дипломатических отношений между Косово и Японией посольство страны Восходящего солнца в Австрии объявило о проведении японской недели в Косово с 6 по 10 ноября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мероприятия недели будут проходить в здании культурного центра «Кино Армата» в Приштине.

Жители Приштины смогут прослушать традиционную японскую музыку в исполнении Сумие Канеко и Такуя Танигучи, а также посмотреть произведения японского кинематографа.

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