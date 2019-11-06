Пекин, , 11:23 — REGNUM Свои пожелания о достижении прогресса в переговорах с Китаем на тему реформы Всемирной торговой организации (ВТО) уже в ближайшие недели высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил об этом 6 ноября в Пекине во время совместного заявления для прессы с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я желаю, чтобы КНР и ЕС могли вместе продвигаться по пути реформирования ВТО в ближайшие недели», — заявил французский лидер и добавил, что он надеется на прогресс в этом вопросе до следующего саммита «Большой двадцатки» (G20).

Кроме этого, Макрон отметил, что Китай и Европа хотят «открытой глобализации», что, по его мнению, подразумевает под собой следование правилам игры, которые приняты и применяются всеми её участниками.

«Это смысл реформирования ВТО, которого мы желаем», — отметил президент Франции, подчеркнув, что коммерческая глобализация стала причиной разрывов в мировой экономике, повлекших за собой «глубокий рост неравенства», а также рост напряженности и оспаривание существующей международной системы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился в Пекине к Пхеньяну с призывом об отказе от провокационных действий.