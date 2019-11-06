Улан-Удэ, , 11:17 — REGNUM Республиканский бюджет Бурятии на 2020 год не предполагает никакого развития. По словам депутата регионального заксобрания Баира Цыренова, на сельское хозяйство, к примеру, направляется около 2% средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе бурятского отделения КПРФ.

Парламентарий отметил, что бюджет считается социально направленным, но лишь формально.

«Это только по причине того, что кроме выполнения прямых государственных обязательств в сфере образования, здравоохранения, других социальных нужд, средств ни на что не хватает. Как я уже говорил, нет никакого развития», — отметил он, добавив, что в корне не поддерживает законопроект.

Проект бюджета 5 ноября обсудили на сессии Народного хурала. Как сообщало ИА REGNUM, власти планируют увеличение бюджетного дефицита в 2020 году, а соответственно, и долговой нагрузки.

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