Москва, , 11:16 — REGNUM «Отсутствием политической культуры» назвал заявление коммунистов в Государственной думе РФ 5 ноября секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя выступление депутата от КПРФ Валерия Рашкина в Госдуме.

«Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда их представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с подзаборным междусобойчиком — это отсутствие политической культуры. Переходить на личности, давать оценки членам семьи губернатора Воробьева — недостойное политика поведение», — подчеркнул Турчак.

Он напомнил, что «за спиной Юрия Воробьева, моего коллеги, Героя России, — сотни спасенных жизней и достойных поступков». «Прежде чем пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того, что он сделал для России», — заключил Турчак.

Напомним, во время пленарного заседания в Госдуме депутат от КПРФ Валерий Рашкин выступил с обвинениями в адрес семьи губернатора Московской области Андрея Воробьева, в том числе — его отца, вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева.