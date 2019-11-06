Вильнюс, , 11:08 — REGNUM Ровно 25 лет назад, 6 ноября 1994 года, в 30 км от Вильнюса неизвестные подорвали железнодорожный мост через реку Бражуоле, и только благодаря местным жителям удалось вовремя остановить поезд Санкт-Петербург — Калининград, который неминуемо сошёл бы с рельс, приведя к многочисленным жертвам, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Примерно в это же время место подрыва должен был пересечь внутрелитовский рейс Вильнюс — Клайпеда.

Этот инцидент вошёл в историю Литвы как «Бражуольская диверсия». Подрыв произошёл в семь утра. Виновные в итоге не были найдены, а дело не расследовано до сих пор. При этом в литовских СМИ высказывались версии от «провокации спецслужб России», диверсии ДГБ Литвы, до диверсии литовских правых радикалов, тесно связанных с литовскими консерваторами и лично Витаутасом Ландсбергисом.

Отметим, что на тот момент генеральный прокурор Артурас Паулаускас публично говорил, что следователи установили виновных, знают, как было совершено преступление, и все детали.