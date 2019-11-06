Киев, , 11:12 — REGNUM Правительство Украины определило точную дату проведения переписи населения в стране, сообщил офис омбудсмена Украины 5 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году», — сказано в сообщении.

Ранее в офисе омбудсмена Украины состоялась встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука и представителей Госстата Украины. Чиновники обсудили вопрос соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных во время проведения пробной переписи населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство страны постарается максимально использовать возможности онлайн-инструментов во время проведения переписи.

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