Вильнюс, , 11:07 — REGNUM

Бывшую каунасскую судью, депутата парламента и лидера партии «Путь смелости» Нерингу Венцкене экстрадируют из США и, возможно, уже сегодня, 6 ноября, она будет доставлена в Литву и передана в руки литовских правоохранительных органов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это подтвердили в самой партии «Путь смелости», сын Венцкене, который остался в США и литовские официальные лица.

Педофильский скандал, который в 2009 году едва не перерос в массовые беспорядки и неповиновение властям, начался после того, как житель Каунаса Драсюс Кедис публично обвинял судью Каунасского окружного суда Йонаса Фурманавичюса, бывшего политика, предпринимателя Андрюса Усаса и еще одного влиятельного мужчину в растлении своей дочери, а свою бывшую сожительницу Лайму Станкунайте и ее сестру Виолету Нарушявичене в том, что они отдали дочь педофилам с целью получения выгоды.

Однако расследование результатов не дало. Правоохранительные органы игнорировали просьбы Кедиса, а 5 октября 2009 года Фурманавичюс и Нарушявичене были застрелены. Кедис исчез. Педофильский скандал повлек за собой отставку генерального прокурора. В конце апреля 2010 года тело Кедиса нашли под Каунасом, хотя к тому моменту следователи утверждали, что он, по всей видимости, покинул Литву и скрывается в России или в Испании. Кедиса тогда даже объявили в международный розыск. Официальная причина смерти — захлебнулся рвотными массами. Затем произошла еще череда таинственных смертей участников этого громкого дела. Мёртвым был найден и сам Усас.

Однако родная мать, обвиненная в пособничестве педофилам, по решению суда вернула себе девочку, которую родная сестра Кедиса Неринга Венцкене, будучи временным опекуном, отказалась выдавать. Полиция забрала ее силой, а Венцкене обвинили в неисполнении решении суда. Она потеряла статус судьи, но создала политическую партию «Путь смелости» (игра слов, от имени Драсюс, drąsa в переводе с литовского смелость, храбрость, отвага — ИА REGNUM), которая на волне скандала прошла в сейм Литвы, легко преодолев 5-процентный барьер, что часто оказывается не по силам даже старожилам литовской политики. Однако неприкосновенность с Венцкене в итоге сняли, и она подалась в бега.

В то же время дочка Кедиса и ее родная мать покинули Литву по программе защиты свидетелей. Им были выданы новые документы, и при помощи неназванного государства они отправлены за пределы Литвы. Впрочем, сторонники Венцкене уверены, что мать и девочка давно убиты, а их отъезд — легенда, чтобы скрыть следы педофильского клана в Литве.

В итоге Венцкене была обнаружена и задержана в США по просьбе Литвы.