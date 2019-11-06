Барнаул, , 11:05 — REGNUM Заявления учёных о том, что если человечеством не будут предприняты срочные меры по снижению выбросов углекислого газа людьми, то последуют «неописуемые страдания», корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин.

Он полагает, что документ, который подписали 11 258 климатологов, биологов, геологов, океанологов и специалистов в других областях науки, связан с подписанием Россией Парижского соглашения, но, несмотря на все достижения науки, человечеству ещё далеко до понимания процессов, происходящих на Земле.

«На моей памяти история и науки, и общественного дискурса постоянно полна предсказаниями, зачастую подтверждающимися или нет. Однако ещё после прочтения в 1975 году книги члена Верховного суда США Уильяма О. Дугласа «300-летняя война» (Хроника экологического бедствия) я понял, как мало мы знаем о природе Земли и зачастую не можем делать предсказаний.

И автор делает вывод: « Все, к чему мы прикасаемся, мы склонны разрушать. Человечество не выработало экологической этики ». И с тех пор я помню и факты о том, как извержение индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году нанесло вреда больше, чем человечество за многие годы. Вспоминаю и стенания по поводу Каспийского моря, когда построили гидростанции по Волге и оно стало мелеть. Но вдруг, по неизвестным причинам, оно стало затапливать, а уровень воды подниматься.

Поэтому я всегда внимательно отношусь к данным науки, но понимаю, что и она много ещё не знает. Сейчас Россия подписала Парижское соглашение и, естественно, наши ученые-экологи считают, что сегодня надо серьезно сокращать выбросы углекислоты. А основным загрязняющим фрагментом является сжигание угля. Однако другие ученые, солидаризируясь с этим мнением, отмечают, что проблема в громадных выбросах и из болот… и даже от отходов животноводства.

Но очевидно и то, что на проблемы экологии наслоились проблемы экономики и социальной неприемлемости принимаемых решений. Достаточно только учесть бунт «желтых жилетов» во Франции. Многочисленные лесные пожары. Всё это, в конце концов, сводится к понимаю мира как единого целого к необходимости договариваться.

Кстати, в заключение своей книги Уияльям О. Дуглас констатирует, что «люди устали от бесконечных разговоров об источниках загрязнения и хотят заниматься своими обычными делами». И провозглашает: «Превратить дело охраны природы в религию и придать ему мессианский характер». Сможем ли мы это сделать? Я пока не уверен», пояснил алтайский общественник Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте EurekAlert! был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось о том, что если не будут предприняты срочные меры по снижению выбросов углекислого газа людьми, то человечество неизбежно постигнут «неописуемые страдания». Воззвание это подписали 11 258 климатологов, биологов, геологов, океанологов и специалистов в других областях науки из 153 стран, включая Россию.

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