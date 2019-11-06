Москва, , 11:06 — REGNUM До настоящего времени остаются не расследованными дела об убийстве на Украине в 2014 году российских журналистов. Об этом 6 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий».

«Отдельно упомяну ситуацию на Украине, где до сих пор остаются нерасследованными совершенные в 2014 году убийства журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна», — сказал Лавров.

Кроме этого, он отметил, что в настоящее время на Украине «нагнетается атмосфера страха и недоверия», и напомнил, что в стране заблокированы 86 российских телеканалов и 181 российская интернет-страница, а также существует запрет на сотни книг и фильмов на русском языке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров во время своего выступления на конференции по теме свободы СМИ в России и регионе ОБСЕ заявил, что западные страны стали бояться честной конкуренции в информационном пространстве.