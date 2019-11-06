Батуми, Грузия, , 10:56 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с приветственной речью на открытии 13-ой конференции по обороне и безопасности Грузии (GDSC) в Батуми. Об этом 6 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Зурабишвили отметила, что в этом году Батуми принял много мероприятий. По мнению главы Грузии, это подтверждает значение безопасности Черноморского региона для партнеров.

«Очень радостным является тот факт, что сегодня в Батуми проводится такая важная конференция, которая действительно ставит на карту не только Грузию, но Батуми и Черное море».

Президент напомнила о том, что в 2019 году в Батуми также состоялась конференция, посвященная десятой годовщине партнерства с Евросоюзом. По мнению Зурабишвили, это свидетельство того, что «Черное море, Грузия и отношения с Грузией являются одним из самых важных мест для наших партнеров, безопасности нашего региона в целом, но наверное, не только безопасности нашего региона. Поэтому очень важно, что мы встретились здесь сегодня еще раз с представителями 35 стран, чтобы еще раз обсудить, что означают на сегодняшний день оборона, безопасность Грузии, для Грузии в этом регионе и в этом месте», — заявила Саломе Зурабишвили.

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