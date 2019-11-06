Симферополь, , 11:01 — REGNUM Заместитель председателя правительства Крыма Лариса Опанасюк покидает свой пост и продолжит работу в другом месте. Об этом на своей странице в Facebook 6 ноября рассказал глава РК Сергей Аксёнов.

«Она провела большую работу по формированию новых принципов деятельности аппарата Совета министров и взаимодействия органов власти, курировала культуру, туристическую отрасль и юридическую сферу», — отметил глава РК.

Он также выразил уверенность в том, что все ушедшие в отставку «продолжат успешно работать на благо республики.

Как сообщало ИА REGNUM, дочери Ларисы Опанасюк являются солистками дуэта Anna Maria и свою музыкальную карьеру строят на Украине. В 2019 году они смогли пройти в финал отбора на конкурс «Евровидение». В 2014 году девушки активно поддерживали «евромайдан».

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