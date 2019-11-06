Пекин, , 10:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Пхеньяну с призывом об отказе от провокационных действий. Такое заявление он сделал 6 ноября в Пекине во время совместного заявления для прессы с председателем КНР Си Цзиньпинем.

«Надеюсь, что мы сможем избежать очередных провокационных действий со стороны КНДР», — заявил французский лидер.

Также он подчеркнул, что, по его мнению, Китай может сыграть в ситуации с КНДР «разумную и рациональную» роль.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября председатель КНР Си Цзиньпин направил в адрес председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына телеграмму, в которой заявил, что Китай поддерживает Северную Корею с целью развития её экономики и повышения благосостояния граждан.