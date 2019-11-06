Москва, , 10:51 — REGNUM Западные страны стали бояться честной конкуренции в информационном пространстве, заявил 6 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в век цифровых технологий» в Москве.

«После распада Советского Союза было объявлено о конце истории. Теперь же, когда история воскресла, Запад стал бояться честной конкуренции в информационном пространстве, да и в других сферах тоже», — сказал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на конференции Лавров заявил, что ограничения работы российских журналистов в ряде зарубежных стран являются попытками ввести политическую цензуру.

Лавров отметил, что вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности и недоверия.

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