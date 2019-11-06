Москва, , 10:50 — REGNUM Совфед одобрил закон об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Причиной отзыва заявления является то, что международная комиссия «с 1991 года фактически не выполняет своих функций», российского представителя в ее составе нет, но при этом есть риск злоупотребления комиссией своими полномочиями в политических целях. При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

Вопрос о денонсации самого протокола не ставится, подчеркнул ранее замглавы МИД Сергей Вершинин.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным 17 октября. Госдума приняла закон 24 октября 2019 года.