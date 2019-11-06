Приштина, , 11:24 — REGNUM 5 ноября кандидат на пост премьер-министра Косово от партии «Демократическая лига Косово» Вьоса Османи в ходе своего официального визита в Брюссель провела встречу с комиссаром ЕС по расширению и политике добрососедства Йоханнесом Ханом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стали вызовы, ожидающие Косово, и реформы, проведение которых необходимо для ускорения процесса интеграции Косово в европейские институты.

Напомним, ранее Османи встретилась с заместителем спикера Европарламента Райнером Виландом и главой комитета Европарламента по внешним делам Дэвидом МакАллистером.

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