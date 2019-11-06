Москва, , 10:47 — REGNUM Если Киев действительно хочет мира, ранее достигнутые договоренности должны быть выполнены украинской стороной. Об этом заявила 6 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий».

Украина, если наконец ощущает необходимость начать движение в сторону мира, должна выполнить то, под чем подписалась. Это Минские соглашения и «формула Штайнмайера», сказала Захарова.

По её словам, украинские власти намеренно тормозили такие шаги много лет. После посещения президентом Владимиром Зеленским зоны разведения сил все увидели, «кто и как это тормозил, кто это блокировал» — это были радикалы, ультранационалисты.

В существующих реалиях выполнить соглашения непросто, но другого варианта нет, заключила дипломат.

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