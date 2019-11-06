Москва, , 10:43 — REGNUM Ограничения работы российских журналистов в ряде зарубежных стран являются попытками ввести политическую цензуру, заявил 6 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности и недоверия. В качестве примера глава МИД РФ привел «мероприятие в Лондоне под громким названием «Конференция по свободе СМИ», куда не были приглашены российские представители.

Цель подобных кулуарных проектов — размыть существующие универсальные и недискриминационные стандарты свободы СМИ, разделить их «на наших и не наших».

«А если говорить прямо — ввести политическую цензуру», — сказал Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве проходит конференция по вопросам безопасности журналистики и свободы прессы «Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в век цифровых технологий».

Участники мероприятия, которых планируется более 200 человек, обсудят свободу прессы и вопросы развития СМИ, безопасности журналистов, нормы, влияющие на свободу выражения мнений, а также механизмы саморегулирования и вопросов, связанных с дезинформацией и качеством информации в Российской Федерации и в более широком регионе ОБСЕ.

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