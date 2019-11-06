Москва, , 10:44 — REGNUM Бывший руководитель РИА Новости-Украина журналист Кирилл Вышинский выписан из больницы, где он находился на углублённом медицинском обследовании, однако не сможет по состоянию здоровья поехать на суд в Киеве.

«Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова — прим.), где проходил медицинское обследование. И просто физически (в Киеве) не могу оказаться», — приводит слова Вышинского ТАСС.

Также он рассказал, что в результате данного медицинского обследования узнал, что у него есть проблемы со здоровьем, а так как они появились ещё в украинской тюрьме, где медицина является символической, то процессы его восстановления здоровья, по словам Вышинского, к сожалению, затянутся.

Отметим, 7 октября стало известно, что ранее занимавший пост главного редактора РИА Новости Украина Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня».