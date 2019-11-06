Москва, , 10:40 — REGNUM Красноярский писатель и публицист Борис Екимов в ходе заседания Совета по русскому языку, которое провёл накануне российский президент Владимир Путин, рассказал о проблемах, возникших в школе села Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Говоря о сложностях, с которыми сталкиваются российские педагоги, он отметил:

«Я вспомнил Толстого. Филипок в школу пришел, ему шесть лет было. И все-таки учитель взял его, посадил, и у него началась школа. А вот эти двое ребятишек… К счастью, у нас, в нашем крае, все ребятишки пошли в школу. Даже в ту, которая топится углем до сих пор, хотя по двору ее уже 20 лет проходит газовая труба. Но у нас они пошли в школу все. А вот эти ребятишки остались дома. Кто их научит, в том числе и русскому языку?«

Владимир Путин тут же прокомментировал услышанное. Не уточняя, о каком алтайском селе идёт речь, он отметил:

«Я думаю, что Вы согласитесь со мной в том, что если бы в то время, когда писали про Филипка, все было бы хорошо, революции 1917 года не случилось бы. Видимо, там тоже было много своих проблем. Да, в советское время все было выстроено по-другому. Я еще раз хочу обратить Ваше внимание на то, что у нас по Конституции, к сожалению, муниципальный уровень власти отделен от государства.

Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять, и такую норму заложили в Основной закон страны. На практике это означает, что первичный уровень здравоохранения, в том числе на селе, оказался фактически отрезанным от областного, краевого и федерального. То же самое абсолютно в образовании происходит».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в селе Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края 1 сентября 2019 г. не отмечали День знаний. После того, как из школы уволилась единственный преподаватель, родителям учеников предложили самим искать учителей. Дошло до того, что сейчас часть детей уже два месяца вообще не посещает школу.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сам признавался, что по некоторым направлениям в регионе «некому лечить, некому учить».

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