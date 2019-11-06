Брюссель, , 12:11 — REGNUM 5 ноября кандидат на пост премьера-министра Косово от «Демократической лиги Косово» Вьоса Османи провела встречу с заместителем главы Европейского парламента Райнером Виландом и главой комитета парламента ЕС по иностранным делам Дэвидом МакАллистером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице в социальной сети Facebook Османи заявила, что темой встречи стало формирование нового правительства Косово и приоритеты этого правительства.

Напомним, 4 ноября прошла пятая встреча рабочих групп партий «Демократическая лига Косово» и «Движение за самоопределение», посвященная выработке соглашения о формировании коалиционного соглашения.

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