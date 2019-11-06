Симферополь, , 10:41 — REGNUM Заместитель председателя правительства Крыма Алла Пашкунова покидает свой пост. Об этом на своей странице в Facebook 6 ноября сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Она курировала важное и сложное направление — социальную сферу, которая находится ближе всего к гражданам. Во многом именно по состоянию социальной отрасли люди оценивают качество работы власти в целом», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что зампредседатель Совета министров Крыма Дмитрий Полонский возглавит инвестиционную компанию, но в качестве советника главы РК продолжит курировать внутреннюю и информационную политику республики.

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