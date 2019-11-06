Москва, , 10:29 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Чтобы впредь никому ничего подобного не пришлось делать. Мы возмущены ситуацией, так не могут поступать политики, так не должны поступать политики. Я прошу вас направить ваше обращение в адрес Государственной думы, комиссии по этике, чтобы были даны адекватные оценки таким недостойным поступкам», — дала поручение Матвиенко главе комитета Совфеда по регламенту Валерию Тимченко.

В ходе пленарного заседания Госдумы 5 ноября Рашкин утверждал, что власти Московской области стоят за «преследованиями» в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова.