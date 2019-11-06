Приштина, , 11:13 — REGNUM 5 ноября глава Альянса за будущее Косово (ААК) и бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что любой, кто отменит пошлину на товары из Сербии, сделает большую ошибку.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай заявил, что «Они, Курти и Османи (Альбин Курти, глава «Движения за самоопределение», считается будущим премьер-министром Косово. Заявляет о намерении отменить пошлину 100% на товары из Сербии и БиГ при одновременном установлении режима взаимности в торговле; Вьоса Османи — кандидат на пост премьера Косово от партии «Демократическая лига Косово», которая в настоящее время ведет переговоры о формировании коалиции с «Самоопределением», прим. переводчика), могут установить режим взаимности в качестве более широкой меры, но не отменяя действие пошлины. Пошлина — это не проблема. Отмена пошлины повлечет за собой другие последствия. Тот день, когда члены будущей коалиции вернут сербские товары, станет кардинальной ошибкой, которая не прощается».

Косовский политик подчеркнул, что его партия поддержит новое правительство не взирая на лица, в случае, если оно будет отстаивать интересы Косово.

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