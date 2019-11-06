Москва, , 10:25 — REGNUM Положение Консервативной партии Великобритании с каждым днём всё хуже, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил лидера лейбористов Джереми Корбина с советским государственным деятелем Иосифом Сталиным. Как полагает Кагарлицкий, такие выпады свидетельствуют о том, что Джонсон впал в состояние, близкое к отчаянию.

«Хотя вообще в английской политической культуре приняты взаимные громкие обвинения и цветистые сравнения, — сказал Кагарлицкий. — Например, в Великобритании (в расцвете викторианской эпохи!) министра финансов могли обвинять в том, что он довёл страну до полного разорения или что министр иностранных дел полностью пожертвовал интересами Великобритании. Но сейчас это признак отчаяния и паники. У Джонсона не осталось других аргументов, кроме как ссылаться на Сталина и тоталитаризм. Я не удивлюсь, если в следующий раз Джонсон обвинит Корбина в том, что тот хочет загнать англичан в ГУЛАГ. Иными словами, положение консерваторов очень плохое. А положение лейбористов улучшается день ото дня».

При этом Кагарлицкий отметил, что для правой пропаганды в целом характерна уверенность в том, что если умеренных левых изображать страшными и тоталитарными сталинистами, то это поможет их дискредитировать. Но на самом деле эти методы не имеют успеха и даже срабатывают против правых, потому что в условиях открытой демократической дискуссии неадекватность таких обвинений становится очевидной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера Лейбористской партии Джереми Корбина с советским лидером Иосифом Сталиным. По словам Джонсона, трагедия современных лейбористов заключается в том, что они «ненавидят стремление к получению прибыли» и будут повышать налоги, чем «разрушат основу процветания государства». При этом, уверен премьер-министр, лейбористы «делают вид, что их ненависть направлена лишь на определённых миллиардеров, и они указывают пальцем на людей с наслаждением, невиданным с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков».

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