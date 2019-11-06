Симферополь, 6 ноября 2019, 10:25 — REGNUM После перехода зампредседателя Совета министров Крыма Дмитрия Полонского на другую работу, внутренней политикой, межнациональными отношениями, СМИ и связью будет заниматься сам глава республики. Об этом на своей странице в Facebook 6 ноября написал Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Полонский возглавит инвестиционную компанию, но в качестве советника главы РК продолжит курировать внутреннюю и информационную политику Крыма.
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