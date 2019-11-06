Симферополь, , 10:25 — REGNUM После перехода зампредседателя Совета министров Крыма Дмитрия Полонского на другую работу, внутренней политикой, межнациональными отношениями, СМИ и связью будет заниматься сам глава республики. Об этом на своей странице в Facebook 6 ноября написал Сергей Аксёнов.

«Все перечисленные направления я буду курировать лично. Напомню, что Дмитрий Анатольевич является моим соратником еще со времени работы в партии «Русское единство». Я предложил ему остаться в моей команде в должности советника главы республики по внутренней и информационной политике», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Полонский возглавит инвестиционную компанию, но в качестве советника главы РК продолжит курировать внутреннюю и информационную политику Крыма.

Читайте также: Крымский «министр правды» уходит из политики в бизнес