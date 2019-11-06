Москва, , 10:18 — REGNUM Планы России и Индии по сотрудничеству в военно-технической сфере реализуются успешно, однако требуют контроля и корректировки. Об этом 6 ноября заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

«Несмотря на то, что все наши планы выполняются вполне успешно, тем не менее они требуют нашего внимания и нашей корректировки», — заявил министр обороны России, добавив, что у сторон на встрече будет возможность обсудить, как итоги совместного сотрудничества в 2019 году и планы о нем на 2020 год, так и вопросы военно-технического сотрудничества, которых немало.

Также глава Минобороны России подчеркнул, что у России и Индии основательные и дружеские отношения, что «особенно касается сотрудничества в военной и военно-технической сферах».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Сергей Шойгу рассказал на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, что Россия и Индия увеличат число совместных военных учений и проектов.