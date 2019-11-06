Москва, 6 ноября 2019, 10:11 — REGNUM Совфед принял постановление о назначении Николая Журавлёва на пост заместителя председателя верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
Кандидатуру Журавлёва на этот пост ранее поддержали на Совете верхней палаты парламента, куда входит спикер Совфеда Валентина Матвиенко, руководство палаты и главы комитетов.
Согласно регламенту, кандидатуры на должности первого заместителя и заместителей председателя Совета Федерации предлагаются спикером палаты.
Николай Журавлёв представляет в верхней палате парламента РФ исполнительный орган государственной власти Костромской области с 2011 года.
Пост вице-спикера ранее занимал Евгений Бушмин. Он скончался после продолжительной болезни 6 октября 2019 года.
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