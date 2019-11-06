Москва, , 09:59 — REGNUM В Госдуме в проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии видят определенную логику.

«Трамп фактически основал новое политическое учение: «нефтяной глобализм». Когда нефть — это всё, остальное — ничто», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно новому плану, военные Соединенных Штатов будут защищать значительную часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, которую контролируют сирийские курды. При этом точную протяженность только предстоит определить.