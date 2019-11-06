Батуми, Грузия, , 09:53 — REGNUM Министерство обороны Грузии проводит конференцию по обороне и безопасности Грузии (GDSC) 6−7 ноября. 13-я конференция проходит в гостинице «Хилтон» в Батуми.

Конференцию по обороне и безопасности открыла президент Грузии Саломе Зурабишвили. В оборонном ведомстве Грузии утверждают, что конференция по обороне и безопасности Грузии стала уникальным форумом в регионе, на котором обсуждаются вызовы, стоящие перед евроатлантической безопасностью и региональной стабильностью.

В мероприятии принимают участие грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.

Конференция состоит из четырех сессий, на которых обсуждаются вопросы безопасности Черного моря, перспективы Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС, проблемы гибридных угроз и стратегической готовности Грузии.

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