Сеул, , 09:51 — REGNUM Власти Южной Кореи намерены отправить делегацию на курорт в горах Кымгансан, для чего в Пхеньян направлено соответствующее обращение. Об этом 6 ноября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения двух стран.

Также сообщается, что в состав делегации могут войти, как правительственные чиновники Южной Кореи, так и южнокорейские бизнесмены. При этом последние могут приехать на курорт для оценки состояния туристического комплекса и обсуждения с северокорейской стороной ситуации, которая сложилась вокруг курорта.

Кроме этого, в министерстве объединения двух стран подчеркивают, что вопрос о туркомплексе в горах Кымгансан должен решаться с помощью заключения с Пхеньяном соглашения по данному вопросу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 октября лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ о демонтаже южнокорейских сооружений в курортной зоне Кымгансан.