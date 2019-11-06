Тирана, , 11:12 — REGNUM 5 ноября депутат социалистической партии Албании Эрвин Бушати заявил, что «реализация судебной реформы продемонстрировала, что 60% этой системы коррумпировано и новые институты, которые вскоре приступят к работе, по сути будут создавать систему подлинной защиты правопорядка заново».

Как сообщает албанское новостное агентство ATA, Бушати подчеркнул, что албанское парламентское большинство решительно настроено на проведение реформы системы здравоохранения и судебной системы:

«Сегодня мы положим конец вчерашней реальности, где правосудием управляла преступность», — заявил политик.

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