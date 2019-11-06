Нур-Султан, , 09:45 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур между правительствами Казахстана и России, согласно которому республике возвращается 11,6 тыс. га земли. Об этом 6 ноября заявил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров.

«Протоколом выводятся из аренды четыре земельных участка общей площадью 11,6 тыс. га», — сказал Омаров на заседании.

Читайте также: Минобороны РФ перестанет запускать военные спутники с «Байконура»

При этом он подчеркнул, что вывод участков не предусматривает сокращения размера ежегодной арендной платы со стороны России.

Напомним, ранее срок аренды космодрома Байконур продлен до 2050 года. На данный момент размер арендной платы составляет $115 млн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2019 года при обсуждении протокола о внесении изменений в соглашение между Казахстаном и Россией о статусе Байконура депутат сената республики Мурат Бактиярулы предложил вывести город из-под российской юрисдикции. Он предложил оставить российской стороне только площадку для запуска ракет.

Читайте также: Россия и Казахстан рассматривают возможность открытия Байконура