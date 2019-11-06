Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Доклад американского минюста о законности расследования в отношении президента Дональда Трампа может быть опубликован в конце ноября. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой источники, участвующие в работе над документом.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о расследовании, начатом спецслужбами США в 2016 году. Предполагалось, что доклад опубликуют 20 ноября, однако скорее всего он увидит свет только после Дня благодарения, который отмечают в стране 28 ноября. Задержка связана с трудностями работы с секретной информацией, пояснили собеседники газеты.

Итоги проверки станут своего рода испытанием для генерального прокурора Уильяма Барра, который предположил, что разбирательство сопровождалось серьезными проблемами, связанными с бывшим руководством ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку причин, из-за которых в США было начато расследование о возможном «вмешательстве» России в выборы президента в 2016 году, Барр инициировал в мае 2019 года. Соответствующее поручение он отдал федеральному прокурору Джону Дарему.

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