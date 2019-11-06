Тирана, , 11:11 — REGNUM 5 ноября спикер парламента Албании Грамоз Ручи провел встречу с новым послом Швеции в Тиране Эльзой Хастад.

Как сообщает албанское новостное агентство ATA, Ручи пожелал Хастад успехов на новом поприще и выразил готовность Албании расширить сотрудничество с посольством Швеции и наладить межпарламентское сотрудничество с Риксдагом (парламент Швеции).

Также политик высказал благодарность в связи с поддержкой Швецией открытия переговоров о вступлении Албании в ЕС.

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