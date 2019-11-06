Ташкент, , 09:35 — REGNUM Седьмая научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвященная вопросам борьбы с терроризмом, открылась в Ташкенте.

«Участники конференции обменяются опытом своих стран по противодействию терроризму, а также обсудят правовую основу и формы международного сотрудничества по борьбе с терроризмом», — заявил во время церемонии открытия конференции директор Исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиесов, его слова приводит ТАСС.

Также он рассказал, что специалистами профильных ведомств стран-участниц ШОС и представителями ещё 16 международных организаций, которые принимают участие в конференции, в течение двух дней будут обсуждены опыт каждой из стран по борьбе с терроризмом в странах ШОС, а также научно-практические составляющие международного сотрудничества по данном вопросу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла предложил создать Региональную стратегию по борьбе с терроризмом в рамках ШОС.