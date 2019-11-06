Белград, , 09:35 — REGNUM 5 ноября министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия не собирается прекращать кампанию по отзыву признания независимости Косово, несмотря на давление со стороны ЕС и США.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава сербского МИД заявил, что до конца года ещё «четыре или пять» государств отзовут признание независимости Косово.

Также Дачич прокомментировал заявления специального представителя США по Западным Балканам Мэттью Палмера о возможных санкциях в адрес Сербии в случае попытки закупок российского военного оборудования: «мы не дурачки, чтобы не знать, что нам позволено».

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