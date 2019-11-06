Хараре, , 09:31 — REGNUM Правительство Зимбабве уволило 77 врачей, которые с сентября 2019 года принимали участие в забастовке из-за зарплат. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, в прошлом месяце суд постановил, что забастовка была незаконной, и рекомендовал врачам вернуться к работе, но они проигнорировали это решение.

Сотни других врачей, которые также продолжают забастовку, похоже, ожидает та же судьба, поскольку правительство страны намерено продолжать принимать серьезные меры, заявляют журналисты.

Однако кажется немыслимым, что все они могут быть уволены, потому что в этом случае воздействие на и без того тяжелую службу системы здравоохранения Зимбабве будет катастрофическим, сообщил корреспондент ВВС.

По его словам, Зимбабве находится в разгаре экономического кризиса, и высокая инфляция серьезно подорвала доходы людей. Таким образом, реальная стоимость зарплаты врача упала до эквивалента менее 100 долларов США в месяц.

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